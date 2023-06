Tratta di gattini, salvati dalle guardie di Anpana

Blitz delle guardie zoofile di Anpana che hanno fermato una staffetta illegale proveniente da Roma con diciotto gattini di pochi mesi che venivano venduti a 80 euro. Un giro di soldi e gatti illegale sul quale proseguono le indagini. I piccoli animali non erano vaccinati e microchippati. Il mercato clandestino dei pelosetti aveva come teatro un parcheggio del centro commerciale Milanofiori, il P3. Le indagini cominciate alcuni mesi e coordinate da Andrea Fontanella ispettore Anpana sono partite seguendo alcune pagine Facebook dove veniva pubblicizzato il torbido giro di gatti randagi provenienti da Latina. I gatti una volta trovata la famiglia adottiva venivano affidati alla staffetta che tramite messenger spiegava la procedura di consegna e pagamento, tramite bonifico o contanti a mano: i gatti venivano consegnati al costo di 7080 euro, ovviamente senza il rilascio di fattura. Un mercato illegale che andava avanti da mesi se non da anni come spiega Lucia Galeone, guardia zoofila di Anpana – quando eravamo certi di prendere la staffetta e gli acquirenti siamo intervenuti anche con l’ausilio della polizia locale di Assago". La staffetta è stata agganciata con un tentativo di finta adozione: una consegna di 19 felini presso il parcheggio P3. Gli animali in pessime condizioni sono stati recuperati e le staffette sanzionate.

Massimiliano Saggese