Trasporto scolastico dei bambini disabili. Entro il 20 marzo le richieste di contributi

Aperte le richieste di contributi per il trasporto scolastico a favore di alunni studenti con disabilità. Fino al 20 marzo è possibile richiedere un contributo per le spese sostenute. Il Comune, al fine di sostenere le spese per gli spostamenti organizzati in maniera autonoma per la scuola dell’infanzia, la scuola elementare e la scuola media ha pubblicato un bando per contributi per il trasporto scolastico. Le risorse assegnate al Comune per l’anno solare 2024 pari a 52.692 euro vengono interamente ripartite tra i richiedenti ammessi.

I requisiti richiesti sono la dichiarazione di situazione di gravità e possesso della certificazione di disabilità, il verbale Inps di accertamento dell’handicap in corso di validità. Oppure il riconoscimento di invalidità civile con corresponsione di indennità di accompagnamento o indennità di frequenza da parte di Inps.

Il bando è stato approvato con deliberazione di Giunta e copre il territorio comunale e dove gli alunni studenti con disabilità abbiano frequentato la scuola dell’infanzia, elementare e media. Le istanze possono essere presentate compilando il modulo di domanda online sul sito del Comune e dovrà essere allegata la documentazione comprovante la situazione di disabilità e il documento d’identità del richiedente.

"Specifichiamo che l’importo del contributo riconosciuto non potrà comunque essere superiore a 4.391 euro per singola domanda ammessa. L’importo effettivo del contributo, pertanto, viene definito solo all’esito dell’istruttoria e determinato sulla base del numero delle domande pervenute e ammesse", spiegano dal Comune. Ulteriori info al numero: 02.93527502. Da.Fa.