Trasporto pubblico: sindaci a raccolta: "Interventi urgenti, noi in prima linea"

"Interventi immediati e strategie lungimiranti". È la sintesi dell’incontro e delle prospettive condivise in occasione della riunione, nei giorni scorsi, dei rappresentanti delle istituzioni locali (con Gaggiano nominato dal prefetto di Milano, Comune capofila del bacino del Magentino e Abbiatense in tema trasporto pubblico) e l’assessore regionale Franco Lucente. "Siamo in prima linea per sollecitare iniziative concrete e urgenti volte a ripristinare un servizio di trasporto pubblico efficiente e rispondente alle esigenze degli utenti, richiamando le società coinvolte a un’azione tempestiva", ha sottolineato il sindaco di Gaggiano Enrico Baj. Gli aggiornamenti dalla Regione sono positivi e negativi: le linee ferroviarie saranno potenziate (anche con investimenti del Pnrr) ma i lavori porteranno disagi per tutto l’anno prossimo. Per il trasporto su gomma, verranno proposte nuove gare d’appalto, sotto la supervisione dell’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale.

I 28 sindaci del bacino gaggianese, abbiatense e magentino hanno cominciato una collaborazione intercomunale, "riconoscendo che le problematiche del trasporto sono interconnesse e richiedono una risposta collettiva. Si è sottolineata l’importanza di istituire un tavolo tecnico permanente con l’Agenzia del TPL e i Comuni - ancora Baj -, oltre a cercare nuove risorse finanziarie per migliorare il servizio. È essenziale ottimizzare la gestione delle risorse attuali". I Comuni sono d’accordo: serve pianificare investimenti "al di là dei confini urbani di Milano, che ogni giorno accoglie un milione di pendolari, in una città sempre più carente di parcheggi e con restrizioni alla circolazione automobilistica nel centro - conclude Baj -. Speriamo in una rapida risoluzione delle attuali problematiche e un incremento degli investimenti pubblici nella provincia per realizzare una metropoli facilmente interconnessa e sostenibile". Francesca Grillo