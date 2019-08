Mialno, 24 agosto 2019 - Sono gialli e abbastanza simili ai Sirio, a dar retta al rendering fornito dal Comune. Parliamo dei nuovi 80 tram ordinati dall’Atm per il rinnovo della flotta dei mezzi sui binari. A comunicare che l’Azienda trasporti milanesi ha previsto un investimento di 172,6 milioni di euro per i nuovi tram è l’assessore comunale ai Trasporti Marco Granelli, che ieri pomeriggio, in un post su Facebook, ha scritto: «In arrivo i nuovi tram Atm. Aggiudicato l’appalto per la fornitura di 80 nuovi tram all’azienda Stadler, per un valore complessivo di 172,6 milioni di euro. Il primo contratto applicativo per la fornitura di 30 tram, di cui 20 per il servizio urbano e 10 per il servizio interurbano, ha un valore complessivo di 75,5 milioni di euro».

Granelli scandisce anche il cronoprogramma previsto per l’arrivo dei nuovi tram: «La consegna del primo tram è prevista entro un anno e mezzo e poi le successive consegne seguiranno il ritmo di uno o due tram al mese. Più comfort di viaggio con mezzi tecnologicamente all’avanguardia, più silenziosi e molto più efficienti in termini energetici e di impatto ambientale». La conclusione dell’assessore? «Brava Atm, avanti!».