Tram 24, associazione in campo: "Prolungamento fino in città"

Prolungamento del tram 24 allo Ieo di via Ripamonti: da Opera chiedono che arrivi fino in città. Si tratta di allungare la linea di un chilometro. Per l’associazione VivOpera per combattere il traffico bisogna portare tram e metro in provincia e non fermare i prolungamenti al territorio milanese. "Sarebbe una cosa positiva il prolungamento sino ad Opera, sempre che si riesca a superare il restringimento all’inizio di Noverasco. Se poi si dovesse, negli anni a venire, realizzare una nuova linea del metrò di cui spesso si parla sarebbe il massimo - spiega Augusto Sondalo (nella foto) ambientalista di Opera -. Magari è un sogno ma perché non sperare.

Da molti anni si parla del tram fino allo Ieo ma questa volta potrebbe realmente concretizzarsi. "Il prolungamento così come annunciato, francamente serve solo al Centro europeo di oncologia e ai suoi utenti. Infatti non è stato ancora prolungato poiché la prevista Città della salute è poi stata realizzata altrove lasciando l’Ieo da solo. Peccato che Milano, invece, non abbia mai voluto prendere in considerazione la possibilità di un prolungamento del 24 fino a Opera, al fine di garantire un servizio importante per i Comuni che confinano con la metropoli -. Fa comunque specie che il Comune di Opera in questi anni abbia fatto sfumare un progetto ancora più importante rinunciando ai fondi Pnrr previsti per la fermata del treno e quindi della linea S13 tra Noverasco e Zerbo. Scettici quindi sull’utilità del prolungamento del capolinea allo Ieo, confidiamo nell’operato del Governo che da Roma sta ipotizzando la linea M6 attestandola proprio a Opera". Mas.Sag.