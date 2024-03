Tragica carambola in via Montale. In coma dopo due investimenti

La notte scorsa non ha portato né miglioramenti né peggioramenti, ma la speranza è che il quadro clinico possa migliorare col passare delle ore. Restano critiche ma stabili le condizioni del sessantottenne italiano investito nel tardo pomeriggio di venerdì da un’ambulanza in via Montale, in zona Lampugnano. L’uomo è ricoverato in coma al Niguarda: la prognosi è strettamente riservata. Stando a una prima ricostruzione degli agenti della polizia locale, che stanno indagando sull’incidente, l’uomo, che risulta residente a Milano, ha attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali poco prima delle 17.30 senza accorgersi che proprio in quel momento stava arrivando l’ambulanza, che però non era impegnata in un’attività di soccorso e quindi stava percorrendo via Montale in direzione Ippodromo a velocità normale.

Il sessantottenne è stato travolto quasi al centro della carreggiata, all’altezza del civico 8, impattando contro la parte anteriore sinistra del veicolo e contro specchietto retrovisore.

Il violento schianto ha sbalzato l’uomo contro una macchina che arrivava nell’altro senso di marcia, scatenando una terribile doppia carambola. Il pedone è stato soccorso immediatamente, intubato sul posto e trasportato al pronto soccorso del Niguarda. I ghisa hanno raccolto le testimonianze dei conducenti dei due veicoli coinvolti e avviato le procedure per acquisire i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza per cercare fotogrammi che possano aiutare ad accertare cosa sia successo.

N.P.