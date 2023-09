Tragedia di Brandizzo, presidio dei ferrovieri alla stazione Porta Garibaldi di Milano

Milano, 1 settembre 2023 – E’ iniziato alle 10 il presidio sindacale alla stazione Porta Garibaldi di Milano convocato dai sindacati dei trasporti dopo la tragedia di Brandizzo, dove ieri hanno perso la vita 5 operai addetti alla manutenzione dei binari travolti da un treno in corsa. A manifestare sono decine di ferrovieri, circa un cinquantina aderenti a Filt Cgil Fit Cisl Uil Trasporti Fast Orsa e Ugl nell’ambito dello sciopero di 24 ore proclamato a seguito dell’incidente mortale in Piemonte. L’astensione dal lavoro terminerà alle 15.35 di oggi.

“Un incidente mortale che si è verificato in un contesto di manutenzione ordinaria affidata in appalto da RFI ad una ditta esterna – scrivono i sindacati – . Un incidente che ci lascia sgomenti in considerazione della capillarità degli strumenti tecnologici preposti proprio ad evitarlo che, sciaguratamente e per cause che dovranno essere verificate dalla magistratura, non hanno funzionato. La tutela dei lavoratori, la centralità dentro RFI del comparto manutentivo su rete e materiale rotabile, le scelte del perimetro occupazionale e, di conseguenza, quelle dell’affidamento di lavorazioni in appalto compongono da tempo buona parte dei contenuti rivendicativi delle Organizzazioni Sindacali. Lo sgomento e l’indignazione che oggi ci hanno travolto devono tradursi in iniziative concrete e in soluzioni immediate ed esigibili che interrompano questo stillicidio di infortuni mortali in cui è da tempo precipitato il nostro Paese”