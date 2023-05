Traffico in tilt sulla A1 Milano-Napoli Scontro tra mezzi pesanti, un ferito grave

di Alessandra Zanardi

Paura e traffico in tilt, ieri mattina, sulla A1 Milano-Napoli, all’altezza di San Giuliano, dove uno scontro tra mezzi pesanti ha provocato un ferito grave e prodotto lunghe code, complice anche l’ora di punta. È successo poco prima delle 8, in direzione Sud. Secondo le prime ricostruzioni, un camion frigorifero ha tamponato, per motivi in fase di accertamento, un compattatore della nettezza urbana; nello scontro sono rimaste coinvolte quattro persone, tutti uomini, di 44, 58, 59 e 74 anni. Il più grave è il 74enne, conducente del camion-frigo, che in seguito al tamponamento è rimasto intrappolato nella cabina di guida: per estrarlo dall’abitacolo si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. All’arrivo dei soccorsi l’uomo era incosciente; ricevute le prime cure sul posto, è stato caricato su un’ambulanza e trasportato in codice rosso al San Raffaele, dove i medici si sono riservati la prognosi. Le altre persone coinvolte non hanno riportato conseguenze particolari e sono state accompagnate in ambulanza al Policlinico San Donato, per accertamenti, in codice verde. Per coadiuvare i soccorsi è atterrato anche l’elicottero con l’équipe di primo intervento, mentre gli agenti della Polizia stradale di Guardamiglio hanno eseguito i rilievi e regolato la viabilità nel tratto interessato dall’incidente. Lo scontro è avvenuto all’altezza del cavalcavia di via del Tecchione, a Sesto Ulteriano. La chiusura di una parte della carreggiata ha provocato code e rallentamenti fino al raccordo con la tangenziale Ovest. I disagi alla circolazione si sono protratti per un paio d’ore. Nel pomeriggio di ieri la Polstrada stava ancora lavorando alla ricostruzione delle cause della sequenza dell’accaduto. Non è la prima volta che il tratto dell’A1 tra San Donato e San Giuliano diventa teatro di gravi incidenti. L’ultimo risale alla notte tra il 9 e il 10 aprile e si è verificato nella corsia in direzione di Milano. Vittima una donna che, scesa dalla propria auto, è stata travolta e uccisa da una vettura in arrivo. Nell’incidente sono rimaste coinvolte in totale 6 persone. Nel dicembre 2021, in direzione di Milano, un uomo di 37 anni è morto sul colpo dopo che la sua auto si è scontrata con un autobus, sul quale viaggiava il solo conducente. Al momento dell’impatto (era notte) sulla zona gravava una fitta nebbia, che riduceva sensibilmente la visibilità. Sotto choc l’autista del pullman. Nell’aprile 2019, di sera, un sessantenne di San Giuliano era stato travolto e ucciso da un’auto mentre cercava di attraversare a piedi l’autostrada.