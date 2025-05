Tra ecologia e socialità torna la manifestazione "Bimbinbici"

Tutti in sella e in sicurezza, torna sabato 10 "Bimbinbici", grande happening su due ruote dedicato ai più piccini e organizzato dal Comune sotto l’egida di Fiab, Federazione italiana Amici della Bicicletta, con il supporto di Parapini Dairy Farms, 200 B.P.M., Pedala Martesana e Argentia ciclismo. La campagna, come si sa, è volta a incentivare la mobilità sostenibile e a diffondere l’uso della bicicletta tra giovani e giovanissimi. Un grande evento di sostenibilità che si tiene in contemporanea in tanti comuni italiani: "Lo scorso anno l’iniziativa - così una nota - ha ottenuto un riscontro enorme: svoltasi in 18 regioni con ben 220 eventi, ha coinvolto oltre 43mila partecipanti". La pedalata gorgonzolese, coordinata e seguita dalla polizia locale, partirà da piazza della Repubblica, proseguirà lungo l’alzaia Martesana e si concluderà alla Parapini Dairy Farms di via Parini. Nel corso della giornata vi sarà anche la Festa del Piedibus. M.A.