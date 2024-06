Tra Coden e Orfei sfida rimandata. Si va al secondo turno

È Lorenzo Miglioli il nuovo sindaco di Pantigliate. Vivere Pantigliate, la lista da lui guidata, ha vinto a larga misura con 1.119 voti, pari al 43,95% del totale. Distanziate le altre civiche: si è fermata al 28,01% con 764 voti la coalizione di centrodestra Il Mulino guidata da Galdino Cassavia, al 16,75% con 457 voti Lista Civica Pantigliate con l’ex sindaco Franco Abate e all’11,29% con 308 voti Diana Colombi candidata per Pantigliate Democratica. Hanno votato il 63% degli aventi il diritto, in flessione rispetto al 2011 dove si erano recati alle urne il 70,82% degli elettori. A Settala ha vinto Massimo Giordano con la lista di centrodestra Settala Bene Comune- Forza Italia-Fratelli d’Italia-Lega. Attestandosi al 57,24%, con il totale di 2.025 voti, ha staccato Claudio Ferretti, già vicesindaco nella passata legislatura, che con la lista civica di centrosinistra Uniti per Settala si è fermato al 43,76% con 1.513 voti. I votanti sono stati il 64,95% degli aventi il diritto contro il 73,22% del 2019.

Al ballottaggio Peschiera Borromeo. Andrea Coden, candidato per la coalizione di centrosinistra con Pd, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e la civica Peschiera Riparte è in testa con 4.500 voti pari al 39,39%. A sfidarlo sarà Mario Orfei, con la coalizione centrista formata da Peschiera al Centro (civica), Orfei Sindaco (civica), Forza Italia e Lega che raggiunge il 27,13% con 3.099 voti. A votare si sono recati il 59,44% degli aventi il diritto contro il 50,11% del 2019.

Valeria Giacomello