Torneo di tennis in carrozzina "Orgoglioso di ospitare l’evento"

Sport per tutti, tennis in carrozzina, sesta edizione dell’Open al Centro sportivo Enjoy di Cernusco. La specialità presente ai Giochi Paralimpici dal 1992 ha trovato casa sul Naviglio grazie all’impegno di Promo Sport Tennis in collaborazione con Sbs Wheelchair Tennis: in campo per l’ultimo match dopo la tradizionale foto. A bordo campo, il sindaco Ermanno Zacchetti: "Seguo sempre l’evento con grande ammirazione: sono orgoglioso che trovi spazio fra le nostre società", dice. È lo stesso spirito che si ritrova in altre iniziative fisse in città: il Festival del Fair Play, una maxi campagna di sensibilizzazione sui comportamenti virtuosi da tenere in campo e nella vita per ragazzi e famiglie organizzato con Aso e la Mezza maratona.