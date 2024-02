Tornei di giochi in scatola alla biblioteca comunale: Virus e Carcassone per un pomeriggio di divertimento La biblioteca civica comunale "Paolo Volontè" di Cormano ospiterà due tornei di giochi in scatola domani pomeriggio. Alle 14.30 si giocherà a Virus, mentre alle 16.30 sarà la volta di Carcassone. La partecipazione è aperta agli adulti e ai ragazzi dai 12 anni in su. Per prenotarsi, è possibile scrivere a biblioteca.cormano@csbno.net o chiamare il numero 02/66303197.