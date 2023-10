Torna Live in the Lobby . Viaggio fra musica e parole al Teatro Arcimboldi

di Elena Capilupi

Dal 15 ottobre il mondo della musica e quello delle parole sono pronti a incontrarsi ancora una volta per la terza edizione di Live in the Lobby, la rassegna concertistica curata dall’Orchestra filarmonica italiana (Ofi) nel foyer del Teatro Arcimboldi. L’iniziativa presenterà un cartellone di appuntamenti, sei domeniche di ottobre e novembre, con protagonisti i talk di grandi esperti italiani sui temi dell’innovazione, delle scienze, della salute, del giornalismo, dello sport e del design insieme ai musicisti dell’Ofi, per un viaggio musicale che gioca sulla commistione di stili e sull’originalità. Ad aprire la rassegna sarà il giornalista sportivo e opinionista televisivo di Sky Sport Paolo Condò, a seguire la giornalista, autrice, divulgatrice scientifica ed esperta in prevenzione delle minacce pandemiche e in lotta contro la disinformazione Roberta Villa, e Gad Lerner.

A novembre sarà la volta di Chiara Alessi, giornalista, saggista, curatrice ed esperta di design, seguita dal fisico Massimo Temporelli e dall’esperta di finanza e politica internazionale Mariangela Pira. L’evento è stato organizzato in collaborazione con Elastica, agenzia di management di divulgatori e giornalisti che rappresentano l’eccellenza nel mondo dell’informazione e del sapere e Retropalco, che porta il mondo della conoscenza sul palco al fianco di grandi professionisti provenienti dal mondo della musica classica, del jazz e del crossover. L’Orchestra filarmonica italiana nasce nel 2008 dall’idea di un gruppo di musicisti, per poi strutturarsi in una vera e propria Cooperativa a partire dal 2015 che ad oggi riunisce oltre 200 professionisti. Negli anni l’Orchestra ha collaborato con direttori di prestigio mondiale e di recente ha portato avanti diverse collaborazioni con teatri e festival in Lombardia, Emilia- Romagna e Veneto. Nel 2021 ha poi iniziato una nuova sfida avviando una residenza artistica con il Teatro Arcimboldi: lo spirito trasversale del teatro si sposa infatti benissimo con quello di Ofi che vuole affiancare l’attività sinfonica e lirica a collaborazioni musicali per mettere in primo piano i nuovi generi contemporanei. Questa proficua collaborazione continua e si consolida anche per la stagione 202324 grazie al programma- rassegna musicale Live in the Lobby che quest’anno si trasforma in Live in the Lobby Talks.