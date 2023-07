Torna l’incubo odori molesti Ma gli esperti in sopralluogo non trovano sostanze tossiche

di Barbara Calderola

Mal di testa, nausea, occhi che lacrimano e il disagio di dover tenere le finestre chiuse a temperature impossibili, come in questi giorni. In via Pascoli a Basiano torna l’incubo puzze dopo "un’inversione di tendenza che aveva drasticamente ridotto le segnalazioni", spiega il sindaco Douglas De Franciscis, ma adesso sono riprese.

Venerdì sera l’ultimo Sos scattato dal quartiere. A esaminare la situazione sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri di Pioltello e anche il nucleo anti-gas Nbcr, ma alla fine del sopralluogo notturno non è stata riscontrata "alcuna sostanza tossica per la salute delle persone o dell’ambiente", ha certificato ieri la relazione dei pompieri. "Ma il problema c’è – attacca Riccardo Melias, ex consigliere comunale da anni sulle barricate accanto agli abitanti –. Ricevo le chiamata di tanti di loro disperati e li capisco. Vorrei che il sindaco li difendesse a spada tratta e invece si limita a fare il compitino e forse neanche quello. La situazione è grave: va risolta una volta per tutte".

Il primo cittadino Douglas De Franciscisdal canto suo respinge ogni addebito e spiega: "Abbiamo subito riaperto il canale con Arpa (l’Agenzia regionale per la protezione ambientale) e Ats". Nel 2019 il Comune aveva avviato il monitoraggio previsto dalle leggi lombarde in caso di molestie olfattive e alla fine "l’epicentro era stato individuato in un’azienda della zona che produce guaine per l’edilizia. La proprietà si è adeguata alle prescrizioni dell’Agenzia – racconta De Franciscis –. I filtri sono stati sistemati e il periodo “caldo” sembrava concluso. L’intero iter con tutti i risultati e i passaggi è pubblicato sul sito dell’Unione dei Comuni di Basiano e Masate, da parte nostra c’è sempre stata la massima trasparenza. Le critiche non mi spaventano, anzi possono essere utili, ma non accetto la strumentalizzazione di una vicenda così importante: l’opposizione sa benissimo qual è l’impegno dell’amministrazione su questo fronte".

Polemiche a parte il primo cittadino promette: "Andremo a fondo di tutto anche questa volta, esattamente come prima del lockdown. Ci siamo già messi in contatto con il Pirellone e con le autorità sanitarie. Non dormiamo certo sugli allori".

"Il sindaco deve chiarire al più presto cosa sta succedendo – ribadisce invece Melia – mi aspetto anche una sua netta presa di posizione in aula".