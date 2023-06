Torna la festa (in grande) In piazza I Promessi Sposi

di Laura Lana

"Ci abbiamo lavorato per mesi insieme agli uffici comunali, agli sponsor che hanno coperto quasi la totalità dei costi, alle associazioni, ai commercianti. Siamo soddisfatti: il programma è ricco e particolarmente attraente". Così Savino Bonfanti, presidente di Sesto Proloco, ha presentato la nuova edizione della festa di San Giovanni che torna al format dell’epoca pre-Covid: itinerante, con un palco mobile che toccherà più punti anche nella stessa giornata, e variegato per dare una proposta a ogni fascia di età. "Abbiamo cercato di dare un valore alto alla festa patronale, con la valorizzazione del patrimonio culturale cittadino, con la collaborazione di tanti soggetti, portando gratuitamente in piazza il musical dei Promessi Sposi - sottolinea Gabriele Corsani della Proloco -. Con l’Amministrazione abbiamo condiviso l’obiettivo di non lasciare scoperte parti di città, per questo porteremo eventi anche in piazza Trento e Trieste". Si inizia il 19 giugno alla Rondinella: alle 18.45 la preghiera interreligiosa per la città, che negli anni scorsi ha visto insieme Decanato e comunità islamica e alle 21 il concerto della Filarmonica Paganelli. Il 20 giugno in piazza Trento e Trieste si balla liscio alle 17, "per creare un momento di aggregazione per gli anziani", e dalle 21 ci sarà uno spettacolo di musica e cabaret. Il 21 giugno in piazza don Mapelli ci sarà alle 17 il blues dei Kinds of blue e alle 21 lo spettacolo tributo al Manzoni, "un mix di danza, letteratura, prosa per avvicinare la popolazione alla narrativa e a questo capolavoro".

Il 22 giugno in Villa Mylius alle 18.30 Davide Pavan presenterà il libro "L’unicorno triste" che parla di autismo e alle 20 in piazza Oldrini andrà in scena "Sesto in… Canto". Il 23 giugno si svolgerà tutto alla Bergamella: dalle 18.30 si susseguiranno lo spettacolo "Mi chiamo Callas" e il concerto tributo a Jovanotti.

Il 24 giugno dj set anni ’50 e la Pooh tribute band in piazza Petazzi dalle 19.30, mentre il 25 giugno ci sarà il gran finale con le bancarelle di creativi, arte e sapori in viale Casiraghi, il tour guidato delle ville storiche (da prenotare), i giochi di una volta nei giardini di Villa Zorn, la sfilata di auto d’epoca per le strade cittadine, la festa della birra e i fuochi d’artificio a Cascina Gatti.