Torna il teatro collettivo. Sul palco il tema dell’ambiente

A Cernusco torna il teatro collettivo firmato Arianna Scommegna e Daniela Arrigoni, dopo il successo della "Magia nel Bosco" e di "Romeo e Giulietta", le attrici, insieme alla cooperativa sociale Artaban e al Comune, scelgono un altro classico, "Alice" di Lewis Carroll. "Questo è il paese delle meraviglie?", il nuovo percorso che nelle altre edizioni ha già coinvolto 19 protagonisti fra scuole e associazioni, 500 persone che davanti e dietro le quinte sono l’anima dello spettacolo. Il progetto si divide in atti, il primo è la "chiamata alle arti", l’iscrizione ai laboratorio di recitazione per tutti, il secondo, la scuola vera e propria che precederà l’evento diffuso, il 15 e 16 giugno, come sempre itinerante, quest’anno toccherà diversi luoghi simbolo della città, edifici storici e spazi verdi "per riflettere sul tema ambientale", spiegano le organizzatrici. La chiusura in Villa Alari, la dimora di delizia acquistata dal Comune, al centro di un progetto di rilancio turistico. Per studenti con meno di 21 anni la coop mette a disposizione cinque "borse" per l’iscrizione gratuita alla formazione, che sarà divisa in due turni dalle 19 alle 21 e dalle 21 alle 23 dal 6 novembre al 10 giugno (55 posti disponibili, costo: 150 euro).

Il terzo atto, "scene e costumi", vedrà coinvolte le scuole e il no-profit del territorio per mettere a punto tutti gli aspetti logistici. Il quarto, "Evento finale", è la rappresentazione vera e propria, gratuita per il pubblico, su prenotazione. Per il sindaco Ermanno Zacchetti, "in questa iniziativa, alla terza volta, talento e bellezza dell’arte si manifestano in maniera accessibile e inclusiva. Un messaggio tutt’altro che scontato". Punti di forza di un’idea nata durante il Covid, "per reagire al virus", prima nel parco dell’ospedale Uboldo, "un modo per ringraziare medici e infermieri", ricorda Scommegna, poi come prima esperienza teatrale per molti, sempre a fianco di professionisti in una contaminazione che ha fatto il pieno di pubblico. Le iscrizioni al nuovo laboratorio devono essere presentate entro il 15 ottobre all’indirizzo e-mail magiabosco2021@gmail.com, indicando nome, cognome e contatti, oltre a una breve presentazione personale e alle ragioni della richiesta di partecipazione.