Torna il “Pride della disabilità“ contro le barriere

Sarà il 10 e l’11 giugno il “Disability Pride Milano“, organizzato per il secondo anno consecutivo dai “Disabili Pirata“ della rete Abbatti le barriere, nata qualche anno fa in Lombardia e composta da persone con disabilità, assistenti che si prendono cura di loro, simpatizzanti e sostenitori. "Insieme – spiegavano i promotori lo scorso anno, al debutto – abbiamo scelto di “non nascondere più” le nostre protesi, i nostri ausili, come carrozzine, deambulatori e bastoni, e di mostrale nelle strade delle nostre città, per esprimere l’allegria e la gioia di vivere che ci caratterizza". Sarà così anche nel 2023. Sabato 10, tavoli di lavoro contro le barriere, dalle 10.30 al “The Hemp Club Milano“ in via Brusuglio 70, zona Affori. Domenica 11, il Corteo del Disability Pride Milano: ritrovo alle 17 in piazza Castello, partenza alle 18.30 verso verso il Disability Village con arrivo alle 20. Poi l’inaugurazione della “rampa della pace“, spettacoli, musica live ed esibizioni artistiche fino a mezzanotte. "Per chi volesse contribuire economicamente all’evento, info su www.abbattilebarriere.it". Lo spirito è "non lasciare indietro nessuno, siamo i protagonisti della nostra vita e vogliamo viverla appieno".

Red.Mi.