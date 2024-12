Torna il corteo del Moto club che porta i regali

La Befana correrà veloce anche quest’anno sui bolidi del Moto Club Gessate. Appuntamento al 6 gennaio alle 9 con i centauri che partiranno alle 9 da villa Daccò, dove, si terrà la benedizione del materiale raccolto da donare in beneficenza. Poi, il gruppo sfreccerà verso la meta: la Casa famiglia don Spinelli di Rivolta d’Adda. Per l’associazione una tradizione che si ripete ormai da più di trent’anni. Al corteo parteciperanno due ruote da gran turismo, scooter, Harley-Davidson in arrivo da tutta la zona, una bellezza per gli appassionati che si preparano all’appuntamento. La lunga sfilata benefica racconta il cuore d’oro degli amanti del genere, che non mancano mai di coltivare il loro lato solidale. L’anno scorso per consegnare tutto quello che avevano raggruppato, è servito un furgone. Il mezzo si era aggregato alla parata. Bar.Cal.