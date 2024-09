Torna il Consiglio dei ragazzi: "Protagonisti della democrazia"

Nell’ultima seduta del consiglio comunale all’ordine del giorno c’era l’approvazione del regolamento per il consiglio comunale dei ragazzi (Ccr) passato, poi, con voto all’unanimità: via libera quindi alla elezione dei piccoli consiglieri. L’iniziativa non è del tutto nuova, nel 2004 a dare il via a una prima esperienza del Ccr, fu la Giunta di centrosinistra con sindaco Rosa Casati.

Il progetto torna oggi a essere operativo, ma con regole diverse. "È stato abrogato il regolamento del consiglio comunale dei ragazzi approvato nel marzo 2004 per dare corso a quello attuale proposto dai ragazzi - così l’assessore alla Scuola Rosetta Stavola -. Il nuovo documento mira dunque a istituire un nuovo consiglio comunale dei ragazzi il cui regolamento ne riforma l’organizzazione, le funzionalità e gli obiettivi condivisi con l’istituzione scolastica". Il percorso di preparazione che ha portato a redigere il nuovo regolamento del Ccr, ha avuto inizio nella stagione scolastica 2023-2024 coinvolgendo gli alunni delle classi quinte elementari, prima e seconda media dell’Istituto comprensivo Quintino Di Vona. Ben 32 i rappresentanti, due per classi, per formare l’Assemblea costituente con il compito di stabilire le regole che dettano le linee guida per il consiglio comunale dei ragazzi. "Questo progetto per me racchiude un significato particolare - così la dirigente scolastica Aurora Roncaglia -. La scuola è costruzione del cittadino, su cui tutta la città si raccoglie, è quindi importante essere protagonisti della vita democratica che porta a fare scelte per una cittadinanza attiva".

Le elezioni per eleggere i giovanissimi componenti del Ccr sono previste ogni anno, in orario scolastico, nel mese di novembre in occasione della Giornata internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza. L’obiettivo è quello di condividere proposte del Ccr per una città attiva