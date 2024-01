Tir ribaltato: scatta l’allarme sostanze chimiche

Paura nel pomeriggio di ieri in tangenziale Ovest, dopo che si è ribaltato un camion di sostanze chimiche. Il tutto è successo intorno alle 17 all’altezza di Rho, vicino alla rotonda Cerchiarello. Un mezzo pesante si è adagiato sul lato destro, per circostanze ancora da chiarire. Non ci sono state altre persone e mezzi coinvolti nell’incidente.

L’autista, italiano, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Sacco di Milano per controlli sulle lievi ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Rho con Aps e Abp ed il nucleo Nbcr che si è messo subito in opera per valutare l’eventuale travaso del composto chimico. Sono poi intervenute anche la Polizia stradale e il 118.

L’incidente ha provocato difficoltà nella circolazione stradale, considerando anche l’orario di punta dell’utilizzo della tangenziale. Dopo quasi due ore d’intervento, i vigili del fuoco insieme al Nucleo nucleare biologico chimico e radiologico erano ancora sul posto per valutare, per motivi di sicurezza, se travasare parte del contenuto chimico del camion. Oppure il mezzo, visto che non ha subito particolari danni, potrebbe essere rimesso in carreggiata senza conseguenze, eventualmente utilizzando delle gru in azione sul luogo dell’incidente.

In questi casi infatti viene data priorità alla sicurezza della situazione, considerando anche la vicinanza dei centri abitati che potrebbero subire danni legati alla dispersione di sostanze.

Davide Falco