Milano,15 gennaio 2019 - Sarà l'anatomopatologa Cristina Cattaneo, che ha lavorato ai più noti casi di cronaca degli ultimi anni, tra cui l'omicidio di Yara Gambirasio, a occuparsi, assieme a un altro medico legale, dell'autopsia sul cadavere di Daniele Belardinelli, l'ultrà del Varese morto il 26 dicembre scorso durante gli scontri tra tifosi interisti e napoletani prima della partita Inter-Napoli.

Gli accertamenti autoptici inizieranno dopodomani, ma già domani verrà effettuata una tac per verificare le fratture ossee. Gli esiti dell'autopsia tra 30 giorni. Oggi, alla presenza dei legali di alcuni dei 30 indagati per omicidio volontario e rissa aggravata, il procuratore aggiunto Letizia Mannella ha conferito l'incarico anche all'ingegnere del Politecnico di Milano, Remo Sala, per accertamenti cinematici sulla dinamica dell'investimento (Belardinelli sarebbe stato travolto da una o due macchine). Disposti anche accertamenti genetici sui vestiti di Belardinelli e tossicologici. Altri due consulenti, dunque, sono stati nominati dai pm.