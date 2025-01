Tifoso interista aggredito a Venezia: gli aprono la testa con una cinghiata

Milano, 13 gennaio 2025 – Una cinghiata in testa che, avendolo raggiunto con la fibbia, gli ha aperto una profonda ferita sul cranio. Un tifoso interista di 29 anni ricorderà a lungo il viaggio a Venezia per seguire la sua squadra del cuore. E non per la vittoria ottenuta da Lautaro e compagni al Penzo, ma per l’episodio di violenza di cui è stato vittima.

La mattina della partita il giovane si trovava con la fidanzata in via Garibaldi, una strada di Venezia non distante dallo stadio dei lagunari, per una passeggiata pre-match, quando è stato avvicinato da un gruppetto di supporter del club di casa.

I contendenti – tre o quattro, secondo la Digos – gli hanno intimato di togliersi la sciarpa con i colori del Biscione. Il giovane si è rifiutato. Un diniego che non è andato giù ai veneziani, uno dei quali si è sfilato la cintura, menando una botta in testa al ventinovenne.

Sul posto sono arrivati, in breve, polizia e soccorritori del 118. Il supporter del club campione d’Italia è stato portato in ospedale: i medici gli hanno curato il taglio con alcuni punti di sutura. Se la caverà con qualche giorno di prognosi. Sono in corso le ricerche del gruppetto di aggressori, dileguatisi rapidamente dopo il raid.