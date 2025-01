Agguato al bus rivale. Daspo a quattro tifosi della Pergolettese

Agguato dei tifosi al pullman degli avversari, emessi 4 Daspo. Il questore Pio Russo (nella foto) ha adottato i provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (Daspo) nei confronti di quattro tifosi della Pergolettese: sono stati infatti considerati responsabili di condotte violente collegate a un evento sportivo.

I quattro uomini sono anche stati denunciati a piede libero per i reati di lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive e getto pericoloso di cose. I fatti risalgono al 10 novembre e sono avvenuti a Lodi, in località Fontana, subito dopo l’incontro di calcio di serie D, svoltosi a Crema, tra il Crema e il Sant’Angelo Lodigiano.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, una ventina di ultras, appartenenti alla tifoseria della Pergolettese, avrebbero fatto un agguato all’autobus su cui viaggiavano i tifosi del Sant’Angelo, di ritorno dalla trasferta. Erano state lanciate pietre contro il loro mezzo. Gli agenti erano intervenuti a riportare la calma.

I Daspo riguardano: un italiano di 27 anni, residente a Crema, per cui il provvedimento durerà 5 anni, in quanto già precedentemente destinatario di Daspo (con la prescrizione, la cui convalida sarà decisa dall’autorità giudiziaria, di presentarsi al Commissariato di Crema, prima e dopo ogni incontro di calcio della Pergolettese); un 28enne, un trentenne e un 33enne residenti a Crema, per cui il Daspo durerà un anno.

Paola Arensi