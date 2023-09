Calcio giovanile, giocatori picchiati e botte tra tifosi per un rigore: denunciati due ventenni

Garlasco (Pavia), 23 settembre 2023 – Giocatori picchiati e botte tra tifosi durante una partita di calcio giovanile, ora due violenti sono chiamati a pagare il conto con la giustizia.

Il match

"Rigore è quando arbitro fischia" diceva Vujadin Boskov, allenatore famoso per le sue massime. Non erano d'accordo alcuni spettatori del match fra Fc Garlasco 1976 e Cesano Boscone Idrostar dello scorso 1 aprile che, quando l'arbitro ha assegnato un rigore sono entrati in campo e hanno picchiato tre giocatori della squadra ospite.

L’aggressione

Aggressione che ha innescato la risposta dei tifosi della squadra milanese di Cesano Boscone. La gara del campionato Juniores in corso a Garlasco, nel Pavese, trasformata in rissa, è stata quindi sospesa.

La denuncia

Ora i carabinieri di Vigevano hanno denunciato a piede libero due ventenni per lesioni aggravate in concorso. Sono entrambi residenti a Vigevano, disoccupati e incensurati.