Ti senti solo? Ecco gli “Angeli in ascolto“

Il Comune ha stretto un accor- do con l’associazione Aras - Angeli in ascolto per offrire ascolto e compagnia via telefono a quanti si sentano soli. Tra gli effetti negativi della pandemia e delle conseguenti regole di distanziamento sociale c’è infatti l’affievolimento di legami e relazioni interpersonali. In alcune situazioni questo ha portato a creare "nuove solitudini". Anche il contesto sociale delle famiglie è cambiato e sempre più spesso si trovano anziani soli in casa. Con l’obiettivo di creare una vicinanza leggera ma importante e contenere la diffusione di tale tipo di condizione l’Amministrazione ha stretto un patto di collaborazione con Aras – Gli angeli restano in ascolto, realtà milanese la cui mission è fornire gratuitamente, attraverso volontari formati, un servizio telefonico di ascolto e relazione di aiuto. Per entrare in contatto con Aras è sufficiente comporre il numero 0273953926. Nel caso in cui non si ricevesse risposta immediata, lasciando generalità e numero di telefono alla segreteria del servizio, si verrà ricontattati. Mas.Sag.