Territorio al setaccio. Arresti e denunce

Territorio al setaccio dei carabinieri dei Carabinieri della Compagnia di Luino che, coadiuvati da una unità cinofila del Nucleo Carabinieri di Casatenovo (Lecco), hanno orientato i propri servizi su diversi obiettivi sensibili dei comuni di Luino, Laveno Mombello e Bedero Valcuvia, luoghi di aggregazione caratterizzati dalla presenza di spacciatori e giovani assuntori di sostanze stupefacenti. Particolare attenzione è stata rivolta alle stazioni ferroviarie. Proprio nell’ambito di tali attività di controllo straordinario del territorio, i militari della Stazione di Luino hanno riconosciuto un ventiseienne cittadino del Gambia, evaso il 9 maggio scorso da un’abitazione di Colmegna presso la quale, ospite di un parente, avrebbe dovuto finire di scontare, in regime di detenzione domiciliare, una condanna a 2 anni e 8 mesi inflittagli dal Tribunale di Pavia per fatti reato connessi con il traffico di stupefacenti. L’uomo ha tentato la fuga ma èstato raggiunto e arrestato. I militari luinesi hanno inoltre individuato un gruppo di giovani in un parcheggio situato nei pressi dello scalo ferroviario. Uno di questi, un sedicenne originario di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) ma residente a Luino, ha tentato di scappare in sella ad una moto: è risultato sprovvisto del titolo di guida per condurre il motoveicolo che, tra l’altro, non era coperto da alcuna polizza assicurativa obbligatoria. Per il ragazzo è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Nella zona di Laveno Mombello segnalati un marocchino di 21 anni residente a Gavirate e un italiano di 17 di Cittiglio, trovati in possesso di sostanza stupefacente tipo hashish. A Bedero Valcuvia, controllato un uomo di 49 anni del luogo, trovato in possesso di una modica quantità di eroina. Durante l’estate verranno ulteriormente intensificati i controlli.

R.Va.