Tre tentate rapine a donne in meno di un'ora: 22enne fermato a Milano

Carabinieri



Milano, 23 marzo 2023 - Ha tentato tre rapine in serie nei confronti di altrettante donne a Milano. In tutti i casi ha preso di mira giovani ragazze e le ha minacciate mostrando loro una pistola che aveva attaccata nella cintola dei pantaloni. Per questo un 22enne algerino è stato bloccato dall'aliquota di pronto intervento dei carabinieri e poi sottoposto a fermo di polizia giudiziaria dal nucleo radiomobile dei militari.

L'arma con cui l’uomo minacciava le vittime si è poi rivelata una pistola da softair priva del tappo rosso in modo da sembrare in tutto identica a una vera. Gli allarmi, tre in rapida sequenza e a poca distanza l’uno dall’altro, sono scattati ieri sera intorno alle 21, quando alla centrale operativa dei carabinieri sono arrivate tre segnalazioni di altrettante ragazze. Due ventiduenni e una trentaduenne sono state prese di mira rispettivamente sul tram 14 al cimitero Monumentale, in piazza Firenze e in via Quarenghi.

Solo la trentaduenne è stata ferita con ogni probabilità con un punteruolo a una mano e alle labbra. Per via dell'arma descritta da tutte le vittime sono state attivate anche le unità antiterrorismo che hanno rintracciato il ventiduenne sul cavalcavia pedonale di via Bacchelli.