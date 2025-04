Tenta di devastare l’ufficio ricoveri. Giovane arrestato dai carabinieri

Ancora un episodio di violenza all’interno di un ospedale. Questa volta a dare in escandescenza non è stato un paziente o un parente ricoverato, come purtroppo spesso accade, ma un giovane che ha improvvisamente perso il controllo per motivi futili, pare fosse a caccia di denaro. Il fatto è accaduto al Policlinico di San Donato ieri mattina, quando un giovane di 25 anni italiano già noto alle forze dell’ordine si è introdotto nell’ufficio ricoveri e ha tentato di devastare il locale. Sono stati momenti di paura limitati all’area, che per fortuna in quel momento non era affollata. Il giovane stava tentando di sfondare una vetrata per accedere al centro ricoveri. Il personale dell’ospedale ha subito chiamato il 112 per lanciare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Donato Milanese che hanno bloccato il ragazzo, probabilmente affetto da squilibri psichici, che aveva già danneggiato una vetrata. Alla vista dei carabinieri il 25enne ha tentato di reagire, ma è stato bloccato e arrestato. E poi è stato rinchiuso in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo come disposto dall’autorità giudiziaria. Il raid violento si è concluso solo con danni materiali, ma ha fatto tornare alla mente un precedente cruento avvenuto a dicembre del 2022. Allora si verificò una drammatica aggressione ai danni di un chirurgo di 74 anni, Giorgio Falcetto che venne ferito mortalmente con un’accetta da pregiudicato di 62 anni Benedetto Bifronte, condannato poi a 16 anni di carcere. Massimiliano Saggese