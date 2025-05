In biblioteca arrivano 600 libri: un bel regalo per gli appassionati

Quasi seicento nuovi libri al Comune, troveranno casa al Molino Dugnani: "Un bel regalo ai tanti appassionati lettori della nostra città". La donazione, da parte di una celebre casa editrice, è dei giorni scorsi, frutto di contattti portati avanti dalla consigliera delegata alla cultura Lucia Marino e dall’ex consigliera Doriana Marangoni. Una donazione "spessa": da Chekov e Nietzsche sino a generi letterari leggeri e comunque per tutte le età.

I volumi, già trasportati e scaricati al Molino Dugnani, saranno catalogati e quindi resi disponibili gratuitamente al pubblico con la formula del prestito, così come avviene per la biblioteca civica. Un gruppo di volontari si occuperà del servizio utenti in questa sorta di biblioteca numero due, autogestita.

"Devo ringraziare - così Marino - per questa bella iniziativa soprattutto l’amica Doriana Marangoni, che si è fatta tramite con la manager della casa editrice Adelphi e ha portato a casa il risultato". M.A.