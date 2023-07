Milano il giorno dopo la tempesta, emergenza mezzi pubblici: tra deviazioni e linee interrotte

Milano – Il giorno dopo il disastro, dopo la paura e l’incredulità, dei video sui social e le denunce sui cambiamenti climatici, è il momento dei primi bilanci e di pensare a come rimettere in piedi una città. Le cui strade – molte delle quali assi portanti della viabilità – sono ancora interrotte dopo oltre 24 ore dalla terribile, fulminea, tempesta della notte scorsa.

Rami sulla linea aerea del filobus 92 all'altezza di piazza Ascoli

Circonvallazione

Il piano di interventi straordinari, al quale il Comune sta lavorando, deve per forza partire da qui. Dalla circonvallazione e dai viali principali, come il lungo tratto Argone-Indipendenza invasi da tronchi e rami. E, prima ancora, dalle linee aeree dei mezzi pubblici, travolti dalle piante abbattute dal vento e dalla pioggia.

Rami sulla linea aerea del filobus 92 all'altezza di piazza Dateo

Trasporto pubblico

La vera emergenza ora appare proprio il trasporto pubblico, completamente stravolto dal nubifragio. L’unico vettore che funziona sono le metropolitane, per il resto è un lungo elenco di servizi interrotti e deviati, bus navetta e tempi di attesa biblici. Con migliaia di cittadini costretti ad inventarsi nuovi tragitti, per la maggior parte a piedi, per raggiungere la propria destinazione.

La guida

Ecco il lungo elenco dei mezzi fuori uso e che subiscono deviazioni in città.

Tram 4. Fa servizio con bus tra Niguarda Parco Nord e via Farini/via Ferrrari.

Tram 5. Non fa servizio.

Tram 9. Servizio fino piazza Cinque Giornate.

Tram 12. Servizio fino piazza Missori/via Mazzini.

Tram 14. Servizio tra Cimitero Maggiore e piazzale Cantore/viale Coni Zugna.

Tram 15. Bus sostituivo tra Gratosoglio e Duomo.

Tram 16. Bus sostituivo tra Segesta M5 e Monte Velino.

Tram 19. Non fa servizio

Tram 24. Non fa servizio.

Tram 33. Non fa servizio

Bus 39. Deviazione tra Lambrate e Piola M2

Bus 40. Deviazione tra viale Certosa/via Pareto e via Palizzi/viale Espinasse

Bus 50. Salta le fermate da Lorenteggio/Inganni a piazza Frattini e da via Foppa/Stendhal a viale di Porta Vercellina/San Vittore

Bus 50. Salta le fermate da piazza Vesuvio a via Foppa/Washington e da piazza Frattini a via dei Giacinti/dei Gigli

Bus 57. In servizio solo tra Quarto Oggiaro e piazza Lega Lombarda

Bus 67. Salta le fermate da Bande Nere a piazzale Tripoli

Filobus 90 e 91. Fanno servizio tra Piola e piazzale Cuoco deviando tra viale Toscana/via Ripamonti e piazzale Lodi.

Filobus 92. Non fa servizio

Filobus 93. Non fa servizio.

Bus 94. Devia dal capolinea di Porta Volta fino alla fermata piazza Cavour, dove riprende il solito percorso. Poi, da corso Genova/via Sapeto segue un percorso diverso: non ferma a Sant'Agostino e a Sant'Ambrogio (capolinea), ma prosegue per piazzale Cantore, viale Papiniano, corso di Porta Vercellina e Conciliazione M1.