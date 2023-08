Tempesta a San Donato Milanese: stanziati 100mila euro per liberare le zone colpite

Circe ha risparmiato la città ma proseguono gli interventi per i danni dello scorso 25 luglio. Stanziati oltre 100mila euro per liberare le zone colpite. Alberi spezzati, piante sradicate e rami caduti sono solo alcuni degli effetti del nubifragio che ha colpito San Donato, Milano e i Comuni dell’hinterland mettendo a dura prova il patrimonio del verde cittadino. Fin dalle prime ore della mattina del 25 luglio i tecnici del Comune, gli operatori di Floricoltura e i volontari della protezione civile sono stati impegnati su due fronti principali: la messa in sicurezza delle aree maggiormente colpite dal temporale e la verifica della stabilità degli alberi che, apparentemente, non avevano riportato danni. I lavori svolti nei quartieri di Metanopoli, Concentrico, Certosa e Poasco sono stati effettuati con l’obiettivo di liberare prioritariamente e nel più breve tempo possibile le strade cittadine occupate da alberi e rami caduti. Mentre erano in corso le operazioni di ripristino della regolare circolazione stradale, i tecnici hanno svolto i primi interventi sui numerosi parchi cittadini, avviando al tempo stesso le procedure di verifica e gli esami botanici necessari per mettere in sicurezza le aree verdi. . Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, incluso il taglio dell’erba, sono stati posticipati per concentrare gli sforzi sulla riparazione dei danni del maltempo. Il sindaco Francesco Squeri, inoltre, al fine di tutelare la sicurezza pubblica, ha siglato un’ordinanza per prorogare la chiusura dei parchi fino a domenica 27 agosto.Massimiliano Saggese