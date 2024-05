Telecamere Ztl auto in centro con il permesso

Dopo il periodo di sperimentazione durato due mesi, sono stati attivati i varchi elettronici di ingresso alla Ztl. Le telecamere (in via Cavour, incrocio via Vittorio Emanuele II; via Roma e via Manzoni) rileveranno automaticamente gli accessi e quindi eventuali sanzioni. Secondo l’Amministrazione, è "un modo per rendere più ordinato e controllato l’ingresso dei veicoli ed evitare l’accesso di non aventi diritto nell’area pedonale, garantendo la sicurezza dei cittadini e tutelando i residenti del centro storico". Deve contattare il comando di polizia locale chi ha il pass precedente al 2020, disabili e accompagnatori, chi ha bisogno del permesso provvisorio e i non residenti proprietari di immobili o commercianti del centro storico.