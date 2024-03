Tecnologie utili alla sicurezza degli alimenti

Razzante*

innovazione tecnologica può incidere in maniera significativa anche sulla qualità e la sicurezza degli alimenti. La crescente domanda di cibi confezionati ha portato ad un aumento proporzionale del rischio di contaminazione, minacciando sia la salute dei consumatori che la reputazione delle aziende. Proprio per affrontare queste sfide un gruppo di studenti dell’Alta Scuola Politecnica, un programma biennale d’eccellenza congiunto tra il Politecnico di Milano e il Politecnico di Torino, affiancato da Wavision, spin-off del Politecnico di Torino, ha sviluppato una soluzione all’avanguardia basata su sensori a microonde e algoritmi di apprendimento automatico per rilevare prontamente i fattori che possono contaminare gli alimenti confezionati. Tale tecnologia può aiutare le aziende a ridurre i costi associati alla contaminazione alimentare, migliorare l’efficienza dei processi di produzione e proteggere la reputazione del marchio. Al giorno d’oggi la sicurezza alimentare non riguarda infatti solo la prevenzione di malattie trasmesse dagli alimenti, ma anche la protezione dei consumatori da sostanze chimiche dannose e da frodi alimentari. Una catena di approvvigionamento alimentare sicura non solo preserva la salute dei consumatori, ma contribuisce anche a promuovere la fiducia nei prodotti alimentari, sostenendo l’industria alimentare e l’economia globale. La sicurezza alimentare è una sfida complessa e in continua evoluzione che richiede un impegno globale. Attraverso l’adozione di normative alimentari rigorose, l’uso di tecnologie innovative, l’educazione dei consumatori e la responsabilità collettiva, si può garantire che gli alimenti che consumiamo siano sicuri, sani e di alta qualità. Solo in questo modo si può preservare la salute pubblica, promuovere la fiducia nei prodotti alimentari e creare un futuro più sicuro e sostenibile per tutti.

*Docente di Diritto dell’informazione all’Università Cattolica