Tecnologia efficiente e sicura per smaltire i rifiuti pericolosi

Un sistema più efficiente di raccolta dei rifiuti speciali e protocolli per una maggior sicurezza degli operatori preposti alla movimentazione di questi scarti, cresciuti di oltre il 24% in Italia dopo la pandemia da Covid. MultiMedica ha attivato un progetto, per la prima volta in Lombardia, che abbatte l’impatto ambientale del 75% grazie a macchinari in grado di processare fino a 110 chili di rifiuti infetti all’ora, riducendone volume e peso, e trasformandoli in materiale secco e sterile che può essere smaltito nell’indifferenziato. "Con la pandemia da Covid, che ha portato a un’attenzione maggiore sui rischi di contaminazione e a un più diffuso uso di dispositivi e materiali monouso, abbiamo assistito a un notevole incremento dei rifiuti sanitari pericolosi classificati a rischio infettivo" spiega la dottoressa Carmen Sommese, direttore sanitario aziendale del Gruppo MultiMedica. Gli impianti realizzati a Sesto e Castellanza negli ospedali permettono di trattare una grande quantità di rifiuti all’ora e si stima che il nuovo sistema abbia permesso di risparmiare 130mila chili di emissioni di CO2 e 470mila mega joule di energia. "In questo contesto, abbiamo moltiplicato i nostri sforzi e cercato nuove strategie che ci consentissero di ridimensionare il nostro impatto ambientale e di garantire elevati livelli di sicurezza sia al personale sia ai pazienti. Essendo la salute la nostra mission primaria, abbiamo deciso di intervenire sulla gestione e sulla produzione dei rifiuti per ridurne quantità e pericolosità". Laura Lana