Tecnico per officina auto. Tre assistenti di cantiere Offerte di lavoro in ambito meccanico e edile: tecnico meccanico per officina auto a Cologno Monzese e assistenti di cantiere a Paderno Dugnano. Esperienza richiesta, contratti a tempo indeterminato/full time. Retribuzione competitiva. Per dettagli: Afolmet.it.