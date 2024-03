Tecnico automotive e front office inglese

Acquisire nuove competenze o aggiornarle per lavorare nel settore automotive. È possibile farlo grazie al corso gratuito, finanziato nell’ambito del programma nazionale Gol, di addetto alle lavorazioni di carrozzeria in partenza il 9 aprile. Il corso, che ha una durata di 150 ore, è realizzato in collaborazione con Autocenter Arese srl e si svolge nella sede dell’autofficina in via Monte Grappa 60 ad Arese. Grazie al percorso, i partecipanti saranno in grado di affiancare i tecnici specializzati nella riparazione di ammaccature e altri danni alla carrozzeria dei veicoli, come ad esempio quelli dovuti alla grandine e a urti di varia natura. Gli allievi inoltre impareranno ad intervenire nelle operazioni di verniciatura e successiva lucidatura, lavaggio e decontaminazione, per riconsegnare ai clienti i veicoli riparati.

Un altro corso, sempre in partenza ad aprile, è quello dedicato all’addetto al front office in lingua inglese che si tiene nella sede Afolmet in via Milano 21 a Garbagnate Milanese. Il corso, di 80 ore, si rivolge a chi ha una conoscenza scarsa o nulla della lingua inglese ed è strutturato in modo tale da fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per gestire l’accoglienza delle persone negli ambienti di lavoro, come hotel o aziende, e le richieste al centralino. Durante le lezioni saranno presentate le strutture grammaticali, sintattiche e lessicali di base e sarà dato spazio alle tecniche di comunicazione per la gestione del cliente e del servizio offerto. Si terrà, inoltre, un focus sui contesti multiculturali legati al front office. In entrambi i casi sarà rilasciato l’attestato di competenza a chi avrà seguito almeno il 70% delle ore del corso e superato l’esame finale. Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi ai centri per l’impiego di competenza su afolmet.it.