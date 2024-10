Tecnici progettisti. Ecco il percorso

Formare nuovi professionisti della progettazione, contribuendo a ridurre un mismatch che anche nel real estate vede un’elevata richiesta di profili qualificati da parte delle aziende, attraverso un programma capace di valorizzare le potenzialità dei Percorsi di Formazione e Istruzione Tecnica Superiore. È da questi obiettivi che è nato a Milano il percorso Ifts post-diploma in apprendistato di primo livello per tecnici progettisti realizzato da Gi Group, agenzia per il lavoro, e Lombardini22, gruppo leader nell’architettura e ingegneria a livello nazionale. Attraverso un programma formativo specializzante e gratuito, le 15 persone selezionate potranno apprendere le competenze più richieste nel settore – progettazione di sistemi elettrici bassa tensione, cablaggio strutturato, impianti speciali, Cad e/o Revit, collaudo impianti, elaborazione calcoli e dimensionamenti - alternando formazione in aula e apprendimento sul campo. Il corso prevede 800 ore di formazione, di cui più della metà svolte direttamente in azienda. Concluso positivamente il percorso, i partecipanti, inseriti fin dal primo giorno con contratto di apprendistato di primo livello in Lombardini22, conseguiranno una certificazione di istruzione e formazione tecnica superiore riconosciuta. "Ci stiamo confrontando con una grande competizione tra società di progettazione ingegneristiche per l’attrazione di professionisti dovuta, in alcune specialità, a una scarsità di tecnici specializzati – spiega Fabio di Nunno, direttore Risorse umane di Lombardini22 –. Ne emerge un divario tra le imprese e il mondo della formazione, tra le figure professionali richieste in particolare nel settore degli impianti ingegneristici e quelle in uscita dai percorsi formativi. Così abbiamo deciso di colmare questo gap".