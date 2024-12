Tecnici nel tessile e moda. Corso post-diploma fa trovare subito lavoro

Nel tessile opportunità di lavoro: si chiama “Textile Innovation & New Materials” ed è il corso annuale post-diploma Ifts (Istituto di formazione tecnica superiore) del Centro Tessile e Cotoniero di Busto Arsizio. "Progettato per formare i tecnici del futuro nell’industria tessile e della moda – spiegano da Centrocot –, un’opportunità assolutamente da cogliere per i ragazzi che terminano la scuola superiore. Nove partecipanti su dieci negli scorsi anni hanno trovato subito un posto di lavoro a fine corso".

Sul corso che prenderà il via a gennaio 2025 il Centro Tessile Cotoniero ha investito per rispondere alle richieste del settore, formando i nuovi professionisti con le competenze più cercate dalle aziende. "Chiedo di considerare questa opportunità – sottolinea Grazia Cerini, direttore del Centro – a tutti i ragazzi che hanno recentemente completato la scuola superiore o ottenuto un diploma e che vogliono entrare in azienda. Ci sono ancora alcuni posti disponibili ed è un’opportunità da cogliere. Il 90% dei partecipanti ha trovato subito lavoro, gli altri hanno continuato in un percorso universitario". Il corso, gratuito, ha una durata di 550 ore di lezioni teoriche e pratiche (part-time in mattinata) più 450 ore di stage (full-time) in azienda. Il suo focus è sulle tecniche tessili, sull’innovazione sostenibile e sui nuovi materiali. Le lezioni si tengono al Centrocot e a MalpensaFiere a partire da gennaio 2025.

Centrocot è un’eccellenza a Busto e nel territorio ed è stato tra i primi al mondo a dotarsi di strumenti per la certificazione sulla sostenibilità ambientale dei tessuti a cui le aziende del Varesotto hanno risposto positivamente, modificando i propri sistemi produttivi per rendere sostenibili i propri prodotti a livello ambientale. Dal 1994 è l’Istituto italiano di Oeko-Tex e, come parte di questa comunità globale, si dedica alla promozione della sostenibilità nel settore tessile, impegno ricordato nel mese di ottobre scorso con un convegno che si è svolto a Malpensafiere. Attraverso processi completi di test e certificazione, Oeko-Tex garantisce che i prodotti tessili siano fabbricati in modo trasparente e responsabile lungo l’intera catena del valore, utilizzando metodi rigorosi e scientificamente fondati, contribuendo quindi in modo significativo alla promozione di un settore tessile responsabile che guarda al futuro offrendo opportunità di lavoro ai giovani.

Red.Va.