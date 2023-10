Teatro LaBolla Bollate: Nuova stagione per tutte le età

Ci saranno prosa e musica, appuntamenti con la danza e commedie. E un calendario di appuntamenti riservati alle famiglie e ai bambini. Venti appuntamenti dal 28 ottobre al 14 aprile. È la stagione 2023-2024 del Teatro LaBolla di Bollate. "Quest’anno abbiamo voluto proporre una stagione teatrale capace di accogliere tutte le espressioni artistiche - commenta l’assessore alla Cultura e Pace, Lucia Albrizio (nella foto) -. Oltre alla ricca stagione teatrale, LaBolla ospiterà altri appuntamenti aperti alla cittadinanza, divulgativi, laboratoriali e di festa, senza dimenticare gli appuntamenti al mattino per le scuole. I luoghi della cultura di Bollate dialogano e si intrecciano, per offrire un palinsesto annuale di attività rivolte ai cittadini". La stagione si apre giovedì 26 ottobre "Caveman. L’uomo delle caverne", interpretato da Maurizio Colombi e la regia di Teo Teocoli. Un monologo americano esportato in 30 paesi e visto da 7 milioni di spettatori.

La versione italiana ha battuto tutti i record e vinto il premio "Best Caveman in the world". Durante gli spettacoli serali, LaBolla propone anche quest’anno il servizio Sottocoperta, con gli educatori della cooperativa Stripes, mettendo a disposizione uno spazio per i bambini, mentre i genitori si godono lo spettacolo. È attivo dalle 20.45 fino a fine spettacolo, per bambini dai 4 ai 13 anni. Inoltre LaBolla Bistrot sarà aperto a partire dalle 19.30. Il calendario di spettacoli per famiglie e bambini propone appuntamenti nei pomeriggi di sabato e domenica a partire dal 28 ottobre. Infine la rassegna "Bollicine" per la prima infanzia che si apre il 19 novembre.Ro.Ramp.