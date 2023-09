Tavolo politico di condivisione a Cinisello Balsamo: Il Pd su Entangled, una farsa?

Tour nel quartiere, incontri singoli con i vari soggetti, una petizione da 1.300 firme e, ai primi del mese, era stato istituito dal sindaco anche un tavolo politico, per dare una forma condivisa a Entangled, con una rappresentanza di consiglieri di maggioranza e minoranza: l’assessora all’Urbanistica Fabrizia Berneschi, il presidente e vice della commissione Affari territoriali Michele Minutilli e Marco Tarantola, i consiglieri Consolata Brunetti, Filippo Ielmini, Alberto Amariti e Mario Pregnolato.

"Non dobbiamo dimenticarci che il progetto porta un finanziamento di ben 15 milioni di euro per la riqualificazione del quartiere. Una cifra significativa che abbiamo la responsabilità di non sprecare per offrire ulteriori servizi, ma anche una grande opportunità per trasformare e innovare l’intera città", ha spiegato il sindaco Giacomo Ghilardi. L’iter continua con la restituzione in Crocetta: domani alle 18 la commissione urbanistica è stata convocata al centro civico di via Friuli proprio per parlare di Entagled. L’opposizione continua a sollevare perplessità. "Nelle segrete stanze è stato realizzato un primo progetto inadeguato. Sarebbe servito un tavolo di coprogettazione con i portatori di interesse e poi attivare questo politico una volta ottenuto il finanziamento – hanno commentato Marco Tarantola, Pd, e Mario Pregnolato, civica Cittadini Protagonisti –. Ora appare una farsa: mentre eravamo al tavolo per migliorare il progetto, venivano inviati a Regione i documenti per chiudere la partita". La.La.