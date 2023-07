Tasse e bilanci a Cassano d'Adda: Imu e Tari al 81% del gettito

Migliorano le entrate dei tributi, buone notizie per le casse comunali nel primo semestre del 2023: gli incassi Imu e Tari salgono all’81,26% sul gettito totale pari a circa 3,5 mln di euro annui. La fase positiva degli introiti ha avuto inizio nel 2022 quando a partire dallo stesso periodo di fine giugno si è registrato un incasso del 76,21% che superava i proventi ottenuti nel 2021 pari al 74,04%. Con il cambio alla guida della città, dopo le elezioni amministrative dell’ottobre 2019, le tariffe sono rimaste invariate, l’incremento maggiore dei denari nelle casse comunali pare lo si debba ad una migliore riorganizzazione degli uffici. "L’incremento del pagamento spontaneo senza dover mettere mano a solleciti - così l’assessore al Bilancio Andrea Savino (nella foto) - nel primo semestre di quest’anno è pari al 9,75% in più rispetto allo stesso periodo del 2021 e maggiore del 5% riguardo alla cifra del 2022. Un dato che deve essere letto come ottimo risultato per il lavoro effettuato dai funzionari dall’ufficio tributi, che ringrazio, negli ultimi anni al fine di ridurre i tempi di emissione dei solleciti ed eventuali provvedimenti di accertamento".

A portare in equilibrio le casse comunali rimane poi da sanare l’arretrato di Imu non versata nel periodo 2016-2021 equivalente a 3.484.835 euro. Di questo debito dei furbetti delle tasse verso l’ente pubblico nel 2022 sono stati recuperati 444.543. Nelle casse comunali mancano quindi all’appello poco più di tre milioni di euro a di Imu non versata da recuperare, pratiche oggi in mano all’Agenzia delle Entrate per la riscossione di quanto dovuto al Comune.

S.D.