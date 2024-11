Tari 2024, bollettini in arrivo a Milano: la data di scadenza per pagare la tassa sui rifiuti

Milano, – È fissata per il 6 dicembre la data di scadenza per il pagamento della Tari 2024, la tassa sui rifiuti. I bollettini a Milano sono in fase di invio agli oltre 715mila utenti, che li stanno ricevendo in questi giorni nella loro cassetta postale oppure digitale.

Circa la metà dei cittadini, spiega il Comune, troverà indicata sul bollettino la cifra a saldo del tributo di quest'anno: oltre il 50% dei contribuenti, infatti, risulta aver pagato la prima rata, in scadenza lo scorso 10 luglio. L'altra metà dei cittadini, che invece ha optato per il versamento della tassa sui rifiuti in un'unica soluzione a fine anno, troverà sul bollettino in arrivo la somma complessiva dovuta per il 2024.

Il tradizionale bollettino cartaceo è stato inviato e sta arrivando via posta a 257mila utenti. Tutti gli altri, circa 460mila fra utenze domestiche e no, troveranno l'avviso Tari sul Fascicolo del cittadino, ricevendone comunicazione nella propria casella email, ordinaria o Pec.

È sempre possibile, per ricevere gli avvisi Tari dell'anno prossimo e per accedere digitalmente a oltre 500 servizi del Comune, fa sapere Palazzo Marino, iscriversi al Fascicolo del cittadino, che ormai ha superato il milione e 300mila utenti. Quest'anno l'invio del bollettino in formato digitale (anziché cartaceo) ai due terzi dei destinatari ha consentito al Comune di risparmiare 3 milioni di fogli di carta, 460mila buste e circa 350mila euro in costi di stampa e spese postali.