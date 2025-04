Targa ad Alfonsina Strada: "Una donna straordinaria per il ciclismo e i diritti"

Una targa per Alfonsina Strada al cimitero di Cusano Milanino. "Un omaggio sentito e doveroso a una donna straordinaria, che ha fatto la storia del ciclismo e dei diritti: fu la prima e unica donna a partecipare al Giro d’Italia maschile nel 1924". Con questa motivazione l’amministrazione ha aderito alla proposta della Proloco e dell’azienda De Rosa, storica eccellenza del territorio nel mondo delle due ruote. "Non so se volesse rivendicare un diritto femminista, ma è stata una pioniera del diritto alla partecipazione attiva alla vita, sportiva e non solo", ha sottolineato la sindaca Carla Pessina. All’iniziativa ha partecipato anche la nipote, Anna Maria Morini, sesta di sette figli di Cusano. "Questo riconoscimento se lo merita: mia zia veniva talvolta disprezzata perché correva con gli uomini. Ricordo quando partivo in bicicletta da Cusano e andavo a trovarla nel negozio di Milano in via Varesina. È stata una persona gentile, disponibile e sempre felice. I ragazzi si rivolgevano volentieri a lei quando avevano bisogno per sistemare e riparare la bici". Alfonsina è stata una persona generosa. "Durante la guerra aveva ospitato il fratello Riccardo, mio papà, e tutti noi nipoti in una casa lontana da Milano e dai pericoli".La.La.