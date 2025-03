Taglio dell’erba, scatta la polemica. Il centrosinistra attacca la Giunta

Il centrosinistra critica l’amministrazione comunale per i tagli dell’erba recentemente programmati. "L’unico provvedimento assunto dall’Amministrazione è la pianificazione dei tagli per i primi sei mesi del 2025. C’è un dato che ci sorprende: per gran parte dei parchi i tagli previsti fino a giugno sono solo tre, con l’eccezione di Villa Venino che ne ha cinque. Così come era stato fatto anche nel primo semestre del 2024 dal centrosinistra", spiega il segretario Pd Giovanni Barbarito. La critica prosegue anche sulle somme trasferite al Parco Nord, ovvero i 100mila euro in più spesi dalla giunta. "O nel secondo semestre l’Amministrazione prevede 5 tagli di erba, circa uno al mese, oppure i conti non tornano… Solleciteremo approfondimenti".