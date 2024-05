Taglio del nastro al Teatro Pertini

Inclusivo e completamente rinnovato: il Teatro civico Pertini di via Bologna 38 è tornato a essere l’auditorium dei bressesi dopo 5 anni e mezzo dalla chiusura. Era l’autunno del 2018 quando la sala teatrale, costruita nel 1967, veniva dichiarata inagibile perché gli impianti di sicurezza non erano più a norma; ora il taglio del nastro tricolore da parte del sindaco di Bresso, Simone Cairo, in cima alle sue caratteristiche scale di ingresso, ha posto fine alla sua completa ristrutturazione, che ha avuto la durata di un anno, diventando Bresso la prima città, sul territorio metropolitano di Milano, a portare a termine un progetto Pnrr Come_In di Città Metropolitana per il Piano urbano integrato dedicato alle strutture sociali per le famiglie, per la comunità e per il terzo settore.

Il ritorno degli spettacoli e del pubblico, che avrà a disposizione 240 poltroncine riammodernate in platea, "è previsto per la metà di giugno - spiega il sindaco Cairo -. I cantieri sono finiti e per noi il Nuovo Pertini rappresenta un grande successo. Abbiamo uno spazio comunale rigenerato per le famiglie e i bambini. Questo è il primo passo di altri traguardi in città per le opere pubbliche. Ringrazio tutti quanti hanno partecipato alla riqualificazione del Pertini". Nei fatti, oltre ai lavori sulla staticità e sulla sismicità, il Teatro Pertini è inclusivo perché è stato costruito un ascensore esterno, che prima non c’era, e perché è stato posizionato il sistema "LVE loges vet evolution", vale a dire il percorso tattile e uditivo che consente agli ipovedenti di accedere dal parcheggio esterno alla sala. Ma non solo: il rinnovamento degli interni e degli esterni riguarda anche il livello di efficientamento energetico, con il passaggio dell’edificio dalla categoria G alla C. Senza dimenticare, infine, che durante le opere di ristrutturazione è stato rispettato il "principio Dnsh, previsto dal Pnrr, che prevede che non sia arrecato nessun danno significativo all’ambiente – conclude l’architetto Fortunato Businaro, dirigente del Comune di Bresso, progettista e direttore dei lavori del Teatro Pertini –. Per esempio, tutte le seggioline della sala sono state rigenerate, come i marmi esterni sono stati recuperati, nel rispetto delle procedure".

Per il Civico Pertini è stato investito un milione e 400mila euro, di cui un milione da fondi europei.

Giuseppe Nava