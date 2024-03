T_Off, si alza il sipario sul territorio. Proposte ad alto tasso d’inclusione

Mantiene le promesse e guarda al territorio il teatro civico Roberto de Silva di Rho. Dopo la sperimentazione dello scorso anno, torna anche per il 2024 l’appuntamento con T_Off, la rassegna di spettacoli realizzati da realtà rhodensi che sono state selezionate con un bando. Otto le proposte arrivate e 4 quelle selezionate che andranno in scena nei mesi di aprile e maggio. "Questa attività è nata con il Teatro e ora arriviamo a strutturarla in un modo che ci aspettiamo diventi organico alla programmazione – spiega l’assessora a Cultura e Teatro Valentina Giro –. Abbiamo chiesto al territorio di portare idee con un impegno maggiore rispetto a quanto già si fa abitualmente. Il bando ha raccolto diverse risposte, ne sono state selezionate quattro, come previsto. Sono contenta perché queste proposte vanno nella direzione immaginata, con attenzione per i bambini e le famiglie e per l’inclusione, perché sia un teatro per tutti, e si tratta di idee nuove. Ci sono tutti gli elementi che ci aspettavamo, siamo contenti perché sono proposte valide e molto ricche. E si premia il lavoro in rete, che richiede ulteriori sforzi di elaborazione".

Il 20 aprile apre la rassegna l’associazione Caminante con “I ribelli calmi“, cittadini e cittadine dei laboratori teatrali di Caminante in collaborazione con attori e attrici della compagnia Teatro selvaggio, un gruppo costituito da persone con disagio psichico e disabilità che frequentano i centri diurni del territorio. Il 5 maggio le bambine e ragazze di Happy dance, gruppo inclusivo di giovani con o senza disabilità, organizzato dalla polisportiva San Carlo presentano lo spettacolo di teatro-danza “Un aquilone e la felicità“. L’11 maggio sarà la volta della compagnia Gurb con uno spettacolo teatrale per famiglie, “La pulce e la canterina“. La compagnia è nata dall’incontro fra arti ed educazione, per fare spettacoli, eventi e laboratori in luoghi e situazioni dove l’arte teatrale è veicolo di conoscenza di sé e del mondo. E per concludere il 19 maggio tocca al Corpo musicale cittadino parrocchiale in un concerto a lume di candela.

"Il Teatro de Silva, nelle intenzioni del Cda e in virtù delle sue straordinarie potenzialità, guarda alla pluralità dei soggetti che ne possano fare uso – afferma Fiorenzo Grassi, presidente del Cda di Fondazione teatro civico Rho –. La rassegna T_Off permette un’accoglienza qualificata delle attività del territorio. Apprezzo la valenza inclusiva e sociale delle proposte, in linea con il desiderio di essere davvero la casa di tutti. Si dà corpo e anima al teatro, non cercando solo di sedurre il pubblico milanese ma ascoltando le aspettative e i bisogni culturali del territorio. Il teatro è un luogo di speranza, che favorisce gli incontri tra le persone, ha una forza trainante".