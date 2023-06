Sviluppo sostenibile, il Politecnico tra le migliori cento università al mondo secondo l’Onu

Milano – Sviluppo sostenibile, anche le università del mondo fanno la loro parte. E vengono premiate. Per quanto riguarda Milano, il Politecnico si è classificato al secondo posto in Italia e al novantunesimo al mondo nella classifica generale THE Impact Ranking 2023, guadagnando ben sette posizioni (era 98esimo nel 2022).

Attivo dal 2019 questo ranking quantifica come le università stanno contribuendo ai 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e vede la partecipazione di 1.591 università in totale al mondo.

"Il nostro impegno nella promozione della cultura dello sviluppo sostenibile in tutte le attività istituzionali, nella didattica e nella ricerca è totale e i primi risultati lo dimostrano”, commenta la rettrice Donatella Sciuto, che inquadra questo come “un percorso appena iniziato ma che coinvolge tutte le energie della comunità politecnica su almeno quattro fronti: sostenibilità ambientale, promozione della ricerca responsabile, cooperazione internazionale e pari opportunità".

La metodologia applicata per calcolare il THE Impact Rankings 2023 prevede che ogni università selezioni in autonomia un minimo di quattro obiettivi di sviluppo sostenibile su cui vuole confrontarsi. Il ranking misura l'impatto di ricerca e didattica su temi collegati agli SDGs (Sustainable Development Goals), la gestione responsabile delle risorse dell'ateneo da parte di staff, docenti e studenti, il coinvolgimento attivo degli stakeholder nazionali e usa sia indicatori quantitativi (citazioni, pubblicazioni ecc.), che informazioni sui programmi attivati dagli atenei.