Sulla vicenda parcheggi. Consiglio di fuoco in vista

Opposizioni pronte allo scontro stasera al consiglio comunale richiesto sulla vicenda parcheggi che vede fra le persone coinvolte il vicesindaco Mario Burgazzi. Domenico Raimondo, Simona Piccolo e Roberto Murolo, consiglieri comunali dei gruppi "Cittadini per Assago" e "Movimento 5 Stelle", avevano protocollato la richiesta di convocazione del consiglio a seguito delle notizie sull’operazione che ha portato alla scoperta di una truffa legata alla gestione dei parcheggi di proprietà del Comune nell’area del Forum e di un filone che vede coinvolto il vicesindaco Burgazzi. I punti richiesti sono l’istituzione di una commissione d’inchiesta, costituzione di parte civile nei confronti dei soggetti coinvolti, revoca degli incarichi ricoperti in seno all’Ente del vicesindaco. Ma i punti all’ordine del giorno (richiesti dalle opposizioni) sono stati sintetizzati: "Questa scelta non informa la cittadinanza sulle tematiche che verranno discusse - spiegano i tre consiglieri -. Per questo abbiamo scritto al prefetto". Mas.Sag.