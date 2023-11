Sui pedali in sicurezza: lezioni speciali

Arriva anche nelle scuole di Cormano il progetto Bici in sicurezza 2023, ciclo di incontri organizzati dalla polizia locale e finanziati dal Pirellone nell’ambito di Bici sicure 2023, per sensibilizzare i cittadini e, in questo caso, i bambini e i ragazzi a un uso consapevole della bicicletta. Dopo l’avvio nei bar e nei locali pubblici dei quartieri , da lunedì si aprirà il ciclo di momenti dedicati a genitori e studenti delle classi IV e V delle elementari e delle medie: si comincerà, per 5 giorni consecutivi, nell’auditorium del comprensivo di via Beccaria, a Brusuglio, coinvolgendo le elementari Alessandro Manzoni, XXV Aprile e la media Gianni Rodari. Seguiranno altri 3 incontri in via Adda per le classi della media Alessandro Manzoni, vicino alla biblioteca, dal 13 al 15 novembre, e altrettanti dal 16 al 20 in via Ariosto per l’elementare Primo Maggio a Ospitaletto. Una ventina gli eventi inseriti nel calendario con l’obiettivo di ridurre gli incidenti stradali grazie alle buone prassi da adottare quando si va in bici o sui motorini. Tra poche settimane, il progetto Bici in sicurezza 2023 sarà anche negli oratori, nei centri di aggregazione e nelle sedi delle società sportive. Intanto, il Comune cerca volontari per potenziare il pedibus scolastico che consente ai piccoli di raggiungere in compagnia di altri bambini e di volontari i cancelli delle loro scuole elementari. Info su www.comune.cormano.mi.it

Giuseppe Nava