Successo per la RunDonato. Oltre 1.500 i partecipanti

Grande partecipazione alla RunDonato, gara podistica non competitiva che si è svolta ieri a San Donato. Alla decima edizione hanno partecipato oltre 1.500 persone, che si sono distribuite fra i tre percorsi disponibili: 10 chilometri, 5 e la "camminata del cuore". Un evento che ha unito lo sport alla solidarietà, creando un momento di aggregazione. Una parte del ricavato delle iscrizioni sarà devoluta ad alcune associazioni. Quest’anno la RunDonato era legata a un messaggio di sensibilizzazione contro il gioco d’azzardo. "Le magliette della corsa - spiega l’assessora al Welfare Francesca Micheli - recavano lo slogan "Non ti azzardare", per contrapporre l’idea di uno stile di vita sano a quello di uno stile di vita deviato e fonte d’isolamento. Un messaggio che si è voluto veicolare anche con lo sport e che fa parte di una più ampia campagna d’informazione, promossa dal nostro Comune, contro le dipendenze". La RunDonato è ufficialmente inserita nel calendario di Italia dei Giochi, il programma col quale il comitato Milano Cortina 2026 vuole celebrare su tutto il territorio nazionale le Olimpiadi e Paralimpiadi dell’anno prossimo. Durante la corsa, uno dei partecipanti ha accusato un malore mentre si trovava in via Agadir. L’uomo, un 60enne, è stato defibrillato sul posto da un equipaggio della Croce Rossa, che lo ha raggiunto in bicicletta. Trasportato all’ospedale di San Donato, non è in pericolo. Alessandra Zanardi